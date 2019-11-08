مفقودون.. ما زال جمعة متغيب وأسرته تبحث عنه

انطلاقًا من الدور الإنساني الذي تقوم به "الدستور" لقرائها، خُصصت هذه المساحة؛ لمشاركة كل من فقد فرد من عائلته، ولم يعرف مكانه بنشر صورهم؛ لنحاول الوصول إلى أكبر عدد أملًا في الوصول إليهم.



"جمعة صلاح صالح رجب عمره ٤٣ سنة.. متغيب من 17 سنة منذ عام 2000 من محافظة الجيزة مركز العياط قرية اللشت.. برجاء من لديه اى معلومات الاتصال على الرقم التالى 01119822725".