شارع الشهيد خالد عامر بعرب جهينة خارج نطاق الخدمة

يعاني أهالي منطقة عرب جهينة التابعة لمحافظة القليوبية من عدة أزمات وسط تجاهل واضح من قبل الجهات المعنية، رغم المناشدات والاستغاثات.



وتتلخص أزمة أهالى عرب جهينة فى وجود مطبات وتكسير بشارع الرائد شهيد خالد عامر الذى يربط الطريق العام بالمقابر، وبالتبعية طريق عرب جهينة بشبين القناطر، ويخلو الشارع من أى عمليات تمهيد، فضلا عن غياب الإنارة وانتشار القمامة وهو ما يترتب عليه حوادث وكوارث وأزمات للأهالي لا تنتهى سوى بتدخل رسمي من الدولة، فضلا عن انتشار الأوبئة والتعديات على الطريق العام، ما يترتب عليها من أمراض معدية نتيجة القمامة المتناثرة فى كل مكان، بالإضافة إلى إشغالات الطريق المتمثلة فى الأكشاك غير المرخصة والأحواش المنتشرة في كل بقعة من ذلك الشارع الحيوي.



لذا يطالب أهالى "عرب جهينة" محافظ القليبوية بضرورة التدخل لحل تلك الأزمة.