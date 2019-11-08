حزب "جانتس": تعيين نتنياهو لـ"بينيت" وزيرًا للجيش مصلحة شخصية

قال حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، الذي يترأسه بيني جانتس، منذ قليل، إن تعيين عضو الكنيست نفتالي بينيت، في منصب وزير جيش الاحتلال، يعد مصلحة سياسية لبنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.



وأضاف "أزرق أبيض" أن نتنياهو يسعى إلى تحصين نفسه، ويبحث عن مصلحته الشخصية.



وفي سياق متصل، قال متحدث باسم حزب الليكود: "سيتم طرح تعيين بينيت في منصب وزير الجيش على الحكومة، خلال اجتماعها المقبل، للمصادقة عليه".



وعين بنيامين نتنياهو، اليميني نفتالي بينيت في منصب وزير جيش الاحتلال، في إطار خطواته لتكوين تحالف مع الأحزاب والقوى اليمينية لتشكيل ائتلاف حكومي جديد برئاسته.