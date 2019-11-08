التحريات الأولية فى وفاة الطالبة شهد: عدم وجود شبهة جنائية

كشفت الأجهزة الأمنية اليوم، عن مفاجأة في واقعة وفاة شهد أحمد، طالبة بالفرقة الثانية بكلية الصيدلية في جامعة قناة السويس.



وتبين أن الأجهزة المعنية عثرت على حقيبة ومتعلقات "الهاتف والكارنيهات والأموال" الخاصة بالطالبة أعلى الطريق الدائري بالمنطقة الواقعة أعلى نهر النيل بالوراق، وتم إبلاغ شرطة الإنقاذ النهري والمسطحات.



وعلى الفور تحركت فرق الإنقاذ النهري، التي عثرت على جثمانها بمكان قريب من مكان القفز، واستطاعوا انتشالها وكانت ترتدي ملابسها كاملة.



وتم إخطار الأمن العام، وبحضور والديها تعرفا على جثتها وقررا أنها تعاني من مرض نفسي وتتلقى علاجًا لذلك، ورجحت التحريات انتحارها بسبب ذلك.



وقالت مصادر أمنية إن الجثة التي تم انتشالها من نهر النيل في الجيزة للطالبة شهد، وأن المعاينة الأولية أثبتت عدم وجود شبهة جنائية، أو أثار تعد على جسدها، كما أنه تم العثور عليها بملابسها كاملة، التي اختفت بها.