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الثقافة

14 نوفمبر.. مناقشة "المرأة التى نظرت فى المرآة حتى اختفت" بجاليري ضي

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 07:05 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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تنظم دار صفصافة للنشر والتوزيع، مناقشة وحفل توقيع كتاب "المرأة التي نظرت في المرآة حتى اختفت" للشاعرة سارة عابدين، يقام بجاليري ضي بمنطقة المهندسين، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء الخميس الموافق 14 نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن يناقش العمل كل من الشاعر سمير درويش والناقدة الدكتورة ناهد رحيل.

ومن أجواء الكتاب نقرأ: أوقن أن العالم سينتهي قريبًا، الذبابة لا تكف عن الدوران المحموم، الكلاب لا تتوقف عن النباح، مسيحك الدجال سَيلد عفاريت صغيرة تخرج بيضات سوداء تتعلق بأقدامنا لتمنعنا من مواصلة الجري. السرير الصغير لم يعد مساحتي الآمنة.

أنظر للنجم الأخير وهو يهوي وأغني مع بناتي:
Twinkle twinkle little star
How I wonder what you are?
هل تراها نهاية شاعرية لعالمك أم أنك ستلهمني نهايات أخرى لأختار من بينها؟
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