غدًا.. عرض "سر السلام" بنادى السينما المستقلة بالهناجر

تستضيف سينما الهناجر، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء غد السبت، عرض نادي السينما المستقلة، والذي يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع الصندوق.



ويعرض النادي هذا الشهر، مجموعة من الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية وهم: "سيفان" إخراج سيف يوسف، "سر السلام" إخراج أمجد فوزي، "أمير البهجة" إخراج حسين بكر.



ويعقب العروض ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي لمناقشة الأفلام مع الجمهور.