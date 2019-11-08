"ياسين" يطالب بفرض رسوم على واردات الألومنيوم من الخارج

طالب مؤمن ياسين عضو مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم، بضرورة فرض رسوم على الواردات التي لها مثيل في السوق المحلي خاصة الألومنيوم والحديد.



وقال ياسين في تصريح لـ"الدستور"، إن مصر للألومنيوم تعاني من أمرين لابد لصانعي القرار الاهتمام بهما الأول يتمثل في مراعاة تسعير الطاقة والثاني في واردات الألومنيوم من الخارج.



وأشار إلى أن واردات الألومنيوم من الخارج تكون أقل سعرا بسبب انخفاض تكلفة الإنتاج في الدول التي يتم الاستيراد بها بينما ترتفع تكلفة إنتاج الألومنيوم في مصر بسبب ارتفاع تسعير الطاقة، حيث تصل حجم تكلفة الطاقة في تصنيع الألومنيوم إلى 41%.



وأوضح عضو مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم أنه في حالة مراعاة الحكومة لتسعير الطاقة في إنتاج الشركة من الألومنيوم سيسهم ذلك في خفض السعر المقدم من السوق، مشيرًا إلى أن استمرار العمل بالسعر المقدم للطاقة يسهم في وجود خسائر للشركة وعدم قدرتها على المنافسة سواء في الأسواق المحلية أو العالمية نظرًا لوجود منافسين لديهم مميزات وتحفيزات للصناعة.