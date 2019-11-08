الإحصاء: 37.4 مليون دولار صادرات مصر النسيجية لإفريقيا

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر من منتجات الغزل والنسيج والملابس لدول حوض النيل سجلت ارتفاعًا إلي حدود 37.4 مليون دولار خلال عام 2018 مقابل 28.9 مليون دولار خلال العام السابق عليه.



ولفت جهاز الإحصاء، إلي أن السودان استحوذت علي الجزء الأكبر من صادرات مصر من النسيج لدول حوض النيل بقيمة 22 مليون دولار خلال عام 2018 مقابل 18.6 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بنسبة 58.8%، يليها كينيا بنسبة 24.4% بقيمة 9.1 مليون دولار مقابل 5.9 مليون دولار.



كما سجلت صادرات مصر لإثيوبيا من المنسوجات 2.9 مليون دولار خلال عام 2018 مقابل 0.9 مليون دولار خلال عام 2017، بنسبة 7.8%، يليها تنزانيا والتي بلغت نسبته الصادرات المصرية من النسيج إليها 6.1% بقيمة 2.3 مليون دولار مقابل 1.5 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.