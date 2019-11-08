الجمعة 08 نوفمبر 2019 الموافق 11 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

حوادث

"عثروا على جثته بعد وفاته بـ20 ساعة".. تفاصيل ساعات هيثم زكى الأخيرة

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 03:29 م
هيثم زكي
هيثم زكي
ندي حمدي
طباعة
كشفت مصادر أمنية عن تفاصيل جديدة في ملابسات العثور على جثة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، حيث رجحت تحريات أجهزة الأمن أن الوفاة تمت عقب تلقى الراحل حقنة مسكنة بـ ساعة ونصف الساعة إلى 3 ساعات.

وأضافت المصادر، أن التحريات والتحقيقات رجحت الفترة الزمنية ما بين العثور على جثة الراحل ووفاته بما يقرب من عشرين ساعة.

بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بالجيزة من خطيبة وخالة الفنان هيثم بأنه داخل شقته ولا يجيب عن اتصالاتهما الهاتفية، وشكل اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث، بإشراف اللواء عاصم أبوالخير، مدير المباحث الجنائية، وبقيادة اللواء طه فودة، رئيس قطاع مباحث أكتوبر، لكشف اختفائه، وانتقل على الفور إلى مسرح الواقعة العميد عمرو حافظ، مأمور قسم شرطة ثان الشيخ زايد، والعميد عمرو حجازي، مفتش المباحث، وبرفقته المقدم أحمد صبري، رئيس مباحث ثان الشيخ زايد، وعقب استئذان النيابة العامة تم كسر باب الشقة الكائنة في كومبوند بيفرلي هيلز ليعثروا عليه ملقيًا على الأرض في الحمام وقد فارق الحياة.

وتحرت الأجهزة الأمنية الواقعة بعدما أشارت التحريات الأولية ومناقشات خطيبته إلى أنه كان مريضا منذ يومين وتوجه للطبيب وعاد إلى شقته التي يقيم فيها بمفرده، وعندما حاولت مرارًا الاتصال به للاطمئنان عليه لم يجبها فانتابها القلق واتصلت بخالته التي قررت اللجوء للشرطة، خاصة أنه لم يظهر طوال اليوم حتى عثروا عليه متوفيا.

وانتقل فريق من نيابة الشيخ زايد بإشراف المستشار عبد المجيد القصاص، المحامى العام لنيابات أكتوبر، لمعاينة الشقة، حيث أسفرت المعاينة التي أجراها إسلام شاكر، وكيل نيابة أول وثانٍ الشيخ زايد، برئاسة المستشار علي وشاحي، رئيس النيابة، عن سلامة كل منافذ الشقة، وعدم وجود بعثرة بمحتوياتها، كما تبين عبر مناظرة النيابة لجثمان الفنان عدم وجود إصابات ظاهرية بأنحاء جسده.

واستكمل فريق النيابة التحقيقات داخل ديوان قسم الشرطة، حيث تم الاستماع إلى أقوال أفراد أمن استغاث بهم الفنان فجر يوم الأربعاء لشعوره بالمرض وإصابته بحالة إعياء، حيث أصيب بحالة قيء شديدة فقاموا بمساعدته للتوجه إلى صيدلية داخل نطاق الكمبوند وحقنه الطبيب فيها بدواء ثم أعاده أفراد الأمن إلى شقته وصعد إليها.

وقالت خطيبة الفنان إنها كانت تتواصل معه هاتفيا للاطمئنان عليه  بينهما كانت الساعة الرابعة فجر يوم الأربعاء وبعدها لم يجب عن هاتفه تماما حتى استبد بها القلق واتصلت هاتفيا بخالته التي اعتادت إجراء مكالمة  للاطمئنان عليه وأبلغا أمن الكمبوند، وتم الاتصال بالشرطة لكسر باب الشقة، وأشارت التحريات إلى أن مساعد الفنان كان أحيانا يبيت معه بالشقة إلا أنه لم يكن برفقته تلك الليلة.

وفي الصباح أمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وذلك لتحديد أسباب الوفاة، وقررت النيابة نقله إلى مشرحة زينهم لإجراء عملية التشريح ثم إنهاء التصاريح اللازمة بالدفن عقب الانتهاء من التشريح.

وكشفت التحقيقات عن مفاجأة في وفاة الفنان، حيث تم العثور على مكملات غذائية يتناولها الفنان أثناء التمرين، وأسفرت المعاينة التي أجرتها النيابة، عن وجود "مكمل غذائي"، كان يتناوله الفنان بسبب ذهابه إلى "الجيم".

ورجحت التحريات والتحقيقات أن وراء إصابة هيثم بـ"مغص"، تناول تلك المكملات الغذائية، مع ضعف تناول الطعام، وهو ما سبب له حالة إعياء شديدة قبل وفاته بيوم واحد.

وأضافت التحريات والتحقيقات أنه عقب شعور هيثم بالإعياء توجه إلى صيدلية وقام بشراء كمية من الأدوية.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

بدء توافد الفنانين لتشييع جنازة هيثم أحمد زكى

منذ يوم

تفاصيل وفاة الفنان هيثم احمد زكي

منذ حوالي 20 ساعة

آخر مكالمة لهيثم أحمد زكي قبل رحيله.. فيديو

منذ حوالي 17 ساعة

أشرف زكي يوضح تفاصيل نقل جثمان هيثم أحمد زكي من المشرحة للمقابر

الصور

image description

علي الحجار وريهام عبد الحكيم يتألقون في لليله السابعه بمهرجان الموسيقي

image description

تدريب المنتخب الاوليمبي

image description

صور جنازة هيثم أحمد زكى

image description

نجوم الفن يودعون هيثم أحمد زكى (صور)

image description

صور حفل أنغام فى دار الأوبرا

الأكثر قراءة

التحفظ على شقة هيثم أحمد زكي لحين ظهور ورثة

إصابة 37 طالبًا في حادث انقلاب أتوبيس رحلات بطريق سفاجا

النيابة تكشف عن مفاجأة فى وفاة هيثم أحمد زكى

والد أنغام: «أعلم أن ابنتي تستعجل دفني»

أيام زمان

"أصدقاء" هيثم أحمد زكي: البشر لا يقتنعون بعذابك إلا حين تموت

«كباريهات» شارع الهرم.. حكايات من الأيام المجهولة في حياة عمرو دياب

أشهر 3 أغنيات كتبها الشعراء في السجون.. «صواريخ نجم وفؤاد حداد»

المُبتلى.. كيف واجه هيثم أحمد زكي عُقدتي الوحدة و"ابن الفنان"؟

نجم الساعة

لهذا السبب غاب محمد رمضان عن جنازة هيثم أحمد زكى

الصحة

غذاء للحيوانات يعالج مرض السمنة.. تعرف عليه

"الأسبرين" يحمي الشعر من التساقط ويعالج حب الشباب

تخلص من الصداع بدون مسكنات بهذه الطريقة

علاج منزلي يخلصك من أعراض الجيوب الأنفية خلال 3 دقائق

الرئيس نيوز

وزيرة الاستثمار: إنشاء 12 منطقة جديدة تساهم في توفير نصف مليون فرصة عمل

شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والمسلمين حول العالم بذكرى المولد النبوي الشريف

الأرصاد: طقس الغد معتدل على معظم الأنحاء .. والعظمى بالقاهرة 29

كتاب مجهول ينتشر في أمريكا: ترامب خطر على الأمة

منوعات

"كاف" يصدر بيانًا حول أسباب فسخ تعاقده مع "لاجاردير"

4 فواكه تسبب الإسهال لا تكثري منها

علماء يكتشفون طريقة تمنع تكرار النوبات القلبية

بالفيديو.. معلومات جديدة عن طائرة النقل الروسية فائقة الثقل

كشكول

نشرة أخبار "كشكول" التعليمية

دراسة تؤكد: تلوث الهواء خطر يهدد أدمغة الصغار

رئيس جامعة كفر الشيخ في "ذكرى المولد": علينا الالتزام بسنة النبي

بالصور.. حفل تخرج الدفعة 74 بـ"علوم إسكندرية"

إسلام سياسي

زعيم المعارضة التركية: أردوغان سلم أراضى لتنظيم داعش الإرهابي - فيديو

الفصائل المسلحة الموالية لتركيا تواصل انتهاكاتها في عفرين السورية

إعادة قاصر إيطالي من أطفال "داعش" إلى روما

ضبط خلية إرهابية ممولة لـ"داعش" في داغستان

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
الزمالك.. متغيرات المكان وتحولات التاريخ «2-2»
مدحت بشاى
«ساطع» وسيرته التى ستبقى ساطعة
جمال طه
الحراك العراقى وهزيمة قاسم سليمانى
ماجد حبته
سد النهضة.. جولة الحسم
المزيد

الثقافة

الفقي: مصر دولة عصية على التفكك أو السقوط

غدًا.. عرض فيلم "اختفاء والدتي" بسينما زاوية

لجنة جرد متحف الفن الحديث تواصل عملها للعام الثالث

"ثقافة المنيا" تستعرض دور مصر في النهوض بالقارة السمراء

صفحتنا ع الفيس بوك