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توك شو

والد شقيق هيثم أحمد زكي: "ابني مش بيتكلم وقافل على نفسه الباب"

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 11:29 م
هيثم أحمد زكي
هيثم أحمد زكي
سناء إسماعيل
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قال عز الدين بركات، زوج الفنانة الراحلة هالة فؤاد، والدة الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي، إن شقيقه رامي، لم يستوعب خبر وفاته إلى الآن.

وأضاف في مداخلة هاتفية، لبرنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، عبر "نجوم إف إم": "رامي ابني مش قادر يتكلم ويبكي بشدة، وأغلق على نفسه غرفته وعلاقته بهيثم كانت كويسة جدا وكانوا سند لبعض، وبينهما أسرار لا أعرفها لأنني شخص كبير عنهما، ولا يمكنني وصف هذا الإنسان الجميل ذو الخلق الرفيع، وكان يناديني بدادي وكان يقول لوالده بابي، وعند زواجي من والدته، هيثم كان عنده 3 سنوات وحتى بعد رحيلها ظل معي حتى سافرت لندن سنة 97، وكانت جدته أيضا تتولى رعايته".

وأضاف: "رامي أصغر من هيثم بـ6 سنوات، وسيصل القاهرة فجر السبت، للمشاركة في العزاء، وحالته النفسية صعبة جدا ومصدوم، ومش قادر أستوعب الموقف هل فعلا هيثم راح؟، الكلام يعجز عن وصف الوضع".
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