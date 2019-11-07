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أشرف زكي يكشف حقيقة تشريح جثمان هيثم أحمد زكي

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 10:51 م
الفنان أشرف زكي
الفنان أشرف زكي
سناء إسماعيل
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كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، حقيقة تشريح جثمان الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، والذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من فجر الخميس عن عمر يناهز الـ35 عامًا.

وقال أشرف زكي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر "نجوم إف إم": "التشريح لم يتم كما هو متعارف لدى الناس، ولكن تم أخذ عينات من جسد الفنان الراحل لكي تتأكد النيابة من عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة وأن الوفاة طبيعية".

وأضاف: "الغرض من ذلك أيضًا هو بسبب كدمة السقوط ولكي يتم التأكد من عدم وجود شبهة فيها".

وأكد أن سبب الوفاة هو هبوط حاد في الدورة الدموية وأرجع ذلك إلى مواظبته على أداء تمارين رياضية قاسية من رياضة بوكس، وغيرها من ألعاب الجيم، وأكبر دليل على أن الوفاة طبيعية هو استلام الجثمان والتصريح بالدفن، وتشييعه إلى مثواه الأخير.

ورحل الفنان هيثم أحمد زكي، عن عالمنا بشكل مفاجئ عن عمر يناهز الـ 35 عامًا، وكشفت التقارير الأولى إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.
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