توفيق عكاشة: "مبعترفش بالفنانات اللبنانيات السيليكون بتوع دلوقتي"

أشاد الإعلامي توفيق عكاشة، بفنانات لبنان القدامي، قائلًا: "لبنان أنجبت فنانين وفنانات من العمالقة، أجيال قديمة، ليست من الأجيال السيليكون، أعرف الطبيعة، جمال الفنانة صباح، وفيروز، وعبدالسلام النابلسي".



وأضاف عكاشة، خلال تقديم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "الفنانين القدامى الذين لم يجعلون من السيليكون وعمليات التجميل القضية الرئيسية لهم".



وأردف: "لبنان بها جمال طبيعي رباني، كانت الناس تضع ميك آب، لا كان فيه سيليكون ولا نحت ولا فحت".

