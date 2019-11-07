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توك شو

تامر أمين: عدوية هبط بالأغنية الشعبية لطريق مختلف

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 10:24 م
تامر أمين
تامر أمين
سناء إسماعيل
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قال الفنان حلمي عبدالباقي، عضو نقابة المهن الموسيقية، إن أصل الغناء الشعبي هو الموجه لكل فئات الشعب، وأصل الغناء الشعبي هو الموال، والذي يمس أي شخص يسمعه.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، والمذاع عبر فضائية "النهار": "عندما كنت في الجامعة كنت أغني للفنان الكبير الراحل محمد العزبي، وحصلت على المركز الأول في جامعات مصر بأغاني العزبي".

واستعاد موقفا معه له مع الفنان الراحل، حيث جمعهما حفل واحد في فندق "شيبرد" وغنى أمامه وكان فرحًا جدًا لأن هناك من يغني له وأثنى على غنائه جدًا.

وعلق الإعلامي تامر أمين، على كلام حلمي عبدالباقي، قائلًا: "العزبي ورشدي هما قطبي الغناء الشعبي لكن مع الاحترام للفنان أحمد عدوية، إلا أنه نزل الأغنية الشعبية إلى طريق مختلف تمامًا وأدخلها لفكرة المصطلحات والحلية فكانت هزار أكثر من الغناء الشعبي الأصلي".
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