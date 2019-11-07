إغلاق شارع الهرم في الاتجاهين 3 أيام

أعلنت محافظة الجيزة إغلاق شارع الهرم بشكل جزئي في الاتجاهين لمدة 3 أيام تبدأ في الساعة الـ 12 صباح الجمعة وتنتهي في الساعة الـ 5 من صباح يوم الأحد، دون توقف لحركة المرور، وسيتم ترك حارة مرورية لسير السيارات.



وأوضحت الإدارة العامة لمرور الجيزة أن الغلق يأتي في إطار أعمال نقل المرافق الخاصة بمشروع مترو الأنفاق "الخط الرابع" وقيام الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بعمل تغذية لخطوط الكهرباء وخطوط مياه الشرب بشارع الهرم مع تقاطع ترعة الزمر في الاتجاهين ما يستلزم غلق الشارع جزئيًا.



وتنسق الإدارة العامة للمرور مع الشركة المنفذة بنشر اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية بمحيط الأعمال لمساعدة قائدي المركبات في الاتجاهات الجديدة.



وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين من المارة وقائدي المركبات الالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لضمان السيولة المرورية وتفادي التكدسات خلال فترة تنفيذ الأعمال.