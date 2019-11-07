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شريف الدسوقي: سلوك "الزعيم" عادل إمام في الكواليس "يُدرس"

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 07:22 م
الفنان شريف الدسوقي
الفنان شريف الدسوقي
أحلام عبدالرحمن
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قال الفنان شريف الدسوقي، إنه تعلم كثيرًا من الزعيم عادل إمام، حيث كان يراقبه في مسرحية "الواد سيد الشغال" في الكواليس.

وأضاف الدسوقي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، في برنامج "فنجان قهوة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الزعيم مدرسة تُدرس لمدة أعوام، من حيث سلوكه في الكواليس، وعلاقته بزملائه، كان يقع عليه عبء كبير، وليس القيام بدوره فقط.

ولفت إلى أن الزعيم كان يحضر قبل السواريه بأربع ساعات، وفي كل مرة يحاول يبتكر في المشهد، مضيفًا: "لا يمكن عرض المشهد كما هو لمدة 9 سنين".
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