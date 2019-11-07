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عالم

الدفاع الأمريكية تجدد تمسكها بالسيطرة على آبار النفط شمالي سوريا

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 06:57 م
سوريا
سوريا
محمد عمر
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جددت وزارة الدفاع الأمريكية، تمسكها بالسيطرة على حقول النفط شمالي سوريا، مؤكدة أن العسكريين الأمريكيين في سوريا مخولون بمواجهة أي قوة تهدد آبار النفط في شرق سوريا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، جوناثان هوفمان، في مؤتمر صحفي من واشنطن، إن عائدات النفط ستذهب لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" وليس الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنهم ما زالوا يعملون مع مقاتلي قسد وأن واشنطن مستمرة في تزويدهم بالقوة والدعم لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف المتحدث باسم البنتاجون "انسحاب قسد متواصل من مدينة عين العرب في سوريا والمهمة الأساسية للقوات الأميركية هي هزيمة داعش"، وذلك وفق قناة "سكاي نيوز".

وطالب هوفمان الأتراك بمحاسبة المقاتلين، وكذلك قواتهم ممن يشتبه في ارتكابهم لجرائم حرب للمساءلة أمام العادلة.
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