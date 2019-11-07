المركز الثقافي القبطي يشارك في معرض الكتاب الأرثوذكسي السابع

يشارك المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي برئاسة نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، بجناح في معرض الكتاب القبطي الأرثوذكسي السابع، بالفترة من ٥ - ٢٢ نوفمبر الجاري بقاعة القديس أثناسيوس الرسولي أسفل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.



ويقدم المركز عدد من العناوين الجديدة لإصدارته منها "على خطى السيد المسيح"، "الشهداء المعاصرين- شهداء ليبيا وشهداء البطرسية. الخ"، كتب للمتنيح مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث وكتب أسئلة الشعب لقداسة البابا تواضروس الثاني، وعدد من كتب الدكتور موريس تواضروس، وجميع أعداد مجلة مصر الحلوة التى يصدرها المركز.



كما يوجد أحدث إصداراته وهو كتاب "تسلمت من أبي" لنيافة الأنبا بيشوي حول الفداء والتجسد بمناسبة الذكرى الأولى لنياحته.



كان نيافة الأنبا موسى أسقف عام الشباب،افتتح مساء الثلاثاء، المعرض الذي تنظمه أسقفية الشباب بمشاركة 40 دار نشر.