لأول مرة.. ندوات تثقيفية بمعرض الكتاب القبطى

افتتح الأنبا موسي، أسقف عام الشباب، معرض الكتاب القبطى، في دورته السابعة، تزامنًا مع ذكري جلوس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، الذي يحل في الـ18 من نوفمبر الجاري.



المعرض يستمر حتي 23 من نوفمبر الجاري، تشارك فيه أكثر من 40 دار للنشر قبطية وإيبارشية المنيا وأبوقرقاص وإصداراتً خاصة لكتب الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا وأبو قرقاص، والراحل الأنبا أرسانيوس، مطران المنيا وأبو قرقاص، وشارك أيضًا في معرض الكتاب القبطي المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، ومعهد الرعاية والتربية، ومعهد الدراسات القبطية، والكلية الإكليريكية، وكنائس وسط القاهرة، واديرة السريان والبراموس والأنبا بيشوي، ومعهد المشورة بالمعادي، ودار الكتاب المقدس.



جناح للبابا تواضروس

خصص معرض الكتاب القبطي كعادته السنوية جناحًا كاملًا للبابا شنودة الثالث يضم على كتبه ومؤلفاته وعظاته على مدار 40 عامًا، تولى فيها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كما تم عرض أسئلة الناس للبابا شنودة الثالث، من خلال طرح أسطوانات تحتوي على أسئلة الناس للبابا الراحل، كما تم نشر عظات البابا الراحل في الإكليريكية، فرغم غيابه إلا أنه حاضرًا في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.



كما خصص معرض الكتاب القبطي جناحًا للبابا تواضروس الثاني يحتوي على مؤلفاته خلال توليه السدة المرقسية وعظاته ومؤلفاته عندما كان أسقفًا عامًا بإيبارشية البحيرة.



ندوات تثقيفية بمعرض الكتاب



خصص معرض الكتاب للمرة الأولى منذ انطلاقه على مدار السبع سنوات ندوات تثقيفية يخاطب فيها عددًا من المتخصصين والكهنة.



يستضيف معرض الكتاب القبطي على هامش فعالياته اليوم الجمعة أولى الندوات التثيقيفية، التى يديرها القس مرقس فوزي تحت عنوان " أهمية القراءة" أما ثاني الندوات التي يستضيفها معرض الكتاب غدًا السبت ويديرها " ماجد جورج" والتي تأتي تحت عنوان " كيف تعلم ابنك مهارة القراءة وبانوراما الكتاب المقدس".



وشهد المعرض غيابًا تامًا لكتب الأب متي المسكين، جورج بباوي، الأنبا غريغوريوس، أسقف البحث العلمي الراحل، وفي الوقت ذاته حرصت مكتبه مارمرقس التابعة لدير أبومقار بوادي النطرون على عرض كتب الأب متي المسكين ورهبان الدير تزامنًا مع المعرض.







