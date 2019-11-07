كبير أئمة "الأوقاف": الإسلام بريء من كل الجماعات الإرهابية المتطرفة

كشف الشيخ أحمد تميم المراغي، كبير الأئمة بوزارة الأوقاف، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتم بتطوير الخطاب الديني منذ أن تولى قيادة هذا البلد بالتنسيق مع عدة هئيات منها الأزهرو دار الإفتاء ووزارة الأوقاف.



وأكد "المراغي"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي مسؤول عن الدولة لذلك يضع نفسه في المقدمة للذلك طالب بمؤتمرات لتوعية المواطنين بمخاطر الإرهاب، ويضع البلد على الطريق الصحيح لذلك في تقدم مستمر، وكل مؤسسات الدولة معنية بالتوعية.



وأضاف كبير أئمة وزارة الأوقاف، أن الدين ثابت ولكن هناك أفكار بشرية وآراء فقهية وهناك أموار لابد من أخذ الحذر منها وتطويرها ومواجهتها حسب ما تتطلب أموار الحياة وفقا لبناء الدول العصرية، معلقًا: "للأسف جميع الجماعات المتطرفة والإرهابية تنتمى إلى الدين الإسلامي وهو دين برئ منها التى لا تمثل الإسلام".