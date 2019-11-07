انهيار ناهد السباعى قبل وصول جثمان هيثم أحمد زكى (فيديو)

انهارت الفنانة ناهد السباعي، أمام مسجد مصطفى محمود في المهندسين، قبيل وصول جثمان الفنان هيثم أحمد زكي لصلاة الجنازة عليه.



وتأخر وصول جثمان الفنان الراحل إلى المسجد لأداء صلاة الجنازة عليه، المقرر لها عقب صلاة الظهر، بعدما وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.



وقال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن سبب تأخر وصول جثمان الفنان هيثم أحمد زكي يرجع إلى إلزام القانون بعدم تسليم الجثمان إلا لأحد أقاربه، موضحًا أنه لا يوجد أحد من أقاربه الآن.



وأوضح "زكي" أنه تواصل مع المحامي العام، كي يمضي على استلام الجثمان، ويحصل على تصريح بالدفن.