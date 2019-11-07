موعد ومكان عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكى

قررت أسرة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، إقامة مراسم العزاء السبت المقبل، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.



وكان هيثم أحمد زكي قد رحل في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إثر هبوط مفاجئ في الدورة الدموية عن عمر ناهز 35 عامًا، وتُشيع جنازته بعد صلاة ظهر اليوم الخميس، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين في الجيزة.



وكانت إنجي سلامة خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي، أبلغت الشرطة بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، فانتقلت قوة أمنية إلى الشقة، وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.