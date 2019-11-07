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تقارير ومتابعات

الأعراض والأسباب والعلاج.. تفاصيل مرض هيثم أحمد زكى

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 11:14 ص
هيثم أحمد زكي
هيثم أحمد زكي
سمر عبدالله
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توفي الفنان هيثم أحمد ذكى، إثر هبوط حاد فى الدورة الدموية، عن عمر يناهز 35 عاما، ليصيب جمهوره وزملائه بصدمة شديدة.

وترصد "الدستور" أعراض وأسباب وعلاج الهبوط في الدورة الدموية، وفقًا لما ذكره موقع "health".

علاج الهبوط الحاد فى الدورة الدموية

1- قد يتطلب العلاج تناول الأدوية وخاصة لمرضي القلب أو السكري.

2- شرب كثير من الماء لتجنب انخفاض ضغط الدم بسبب الجفاف.

3- تناول قسط من الراحة وتقليل مستويات التوتر لتجنب الصدمة العاطفية.

4- علاج انخفاض ضغط الدم المفاجئ مع حركات تدريجية بطيئة، بدلًا من الوقوف بسرعة.

5- انخفاض ضغط الدم الناجم عن الصدمات هو أخطر الأنواع، لذلك تجب معالجته على الفور.

٦- رفع الرجل لأعلى من مستوى الجسم.


أسباب الهبوط الحاد فى الدورة الدموية

1- الحمل بسبب زيادة في الطلب على الدم من كل من الأم والجنين.

2- فقدان كميات كبيرة من الدم من خلال الإصابة.

3- ضعف الدورة الدموية الناجمة عن النوبات القلبية أو صمامات القلب الخاطئة.

4- الضعف وحالة الصدمة التي ترافق في بعض الأحيان الجفاف.

5- صدمة الحساسية، شكل حاد من رد الفعل التحسسى.

6- التهابات مجرى الدم.

7- اضطرابات الغدد الصماء مثل السكرى، قصور الغدة الكظرية، وأمراض الغدة الدرقية.

أعراض الهبوط الحاد فى الدورة الدموية

1- إعياء
2- دوار
3- الشعور بدوخة
4- الغثيان
5- وجود مشكلة فى الرؤية
6-فقدان الوعي.

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