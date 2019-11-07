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فن

نجل الإمبراطور.. مسيرة هيثم أحمد زكى فى محاولات الصعود إلى القمة

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 03:46 ص
هيثم أحمد زكى
هيثم أحمد زكى
حسين الجندي
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في عام 2006، كان الاحتياج شديد لدخول الممثل الشاب هيثم أحمد زكي إلى عالم التمثيل، من خلال فيلم "حليم"، الذي قدم بطولته والده النجم الراحل أحمد زكي، دفع مرض الأخير الشركة المنتجة لتسند لهيثم دور العندليب الأسمر وهو صغير، وكانت البداية الأولى لوجوده في عالم التمثيل.

الفرصة أتيحت لهيثم أحمد زكي بعد فترات من وفاة الإمبراطور، وكان دخوله عالم التمثيل عن طريق البطولة المنفردة من خلال فيلم "البلياتشو" عام 2007، وقدم هيثم وقتها شخصية لاعب ترابيز في سيرك يواجه أزمة حقيقية تدمر حياته البسيطة، ليكن هيثم حاضرًا بقوة في كواليس العمل وحتى عرضه للجمهور بالسينمات، بل الأهم عندما عرض على الشاشات ولقي العمل نجاحا كبيرا.

استمر هيثم أحمد زكي في أن يكون متواجدًا وأن يُطور من نفسه من عمل لأخر ربما أدرك أن النجومية ليست بـ"الواسطة" أو بـ"المعارف" ولكن لها حساباتها الأخرى، ليقدم عددا من الأعمال المختلفة من بينها مسلسلات "دوران شبرا، والصفعة، وأستاذ ورئيس قسم"، لتكن كل هذه الأعمال التي تخطت عشرة ما بين مسلسل تليفزيوني وأفلام، أعطت هيثم أحمد زكي الإبن النجومية الحقيقية والشهرة الواسعة، وخاصة بعد أن شاهده الجمهور في بعض الأعمال.

في عام 2014، حاول نجل الإمبراطور أن يكون متواجدًا في السباق الرمضاني من خلال مسلسل "السبع وصايا"، أحد أهم الأعمال الدرامية في العشر سنوات الماضية، وقدم دورًا اعتبره كثير من النقاد أنه بداية الانطلاق وأن ما فات وقدمه كان عبارة عن "تدريب" للممثل الشاب، وحقق هيثم وقتها من خلال سيناريو قوي مع محمد أمين راضي، وإخراج جيد علي يد المخرج خالد مرعي، بداية هي المختلفة عما قدمه من قبل.

ما بين 2014 وعام 2017 حاول هيثم، أن يقف ويفكر ويشارك بأعمال قليلة من أجل التواجد، وبعد ترشيحه في فيلم "الكنز" مع المخرج شريف عرفة كان الجمهور متشوقا لأن يرى تواجدًا قويًا للفتى الأسمر الصغير، الذي يحاول العودة بعد نجاح "السبع وصايا"، وكان تواجده بالعمل في صالحه، رغم أن العين ذهبت إلى جميع الممثلين الكبار مثل محمد سعد الذي حظي بإشادة كبيرة وإلى الفنانة هند صبري وأحمد رزق ومحمد رمضان، كون أن الفيلم يُباع بأسمائهم، لكنه وضع بصمة مختلفة تكفي اختيار شريف عرفة له كواحدا من أهم المخرجين المصريين والعرب في عالم السينما ويضع هيثم الفيلم في أرشيفه السينمائي.

شارك هيثم أحمد زكي في مسلسل "كلبش" الجزء الثاني، عام 2018 وأعلنت الشركة المنتجة وفريق العمل قبل رمضان وقتها عن انضمامه وهو ما لفت انتباه الكثيرين ولقوا أن وجوده أضاف للعمل، فالعمل كان محققًا نجاحا كبيرا منذ عرض الجزء الأول له ووجود أمير كرارة صنع فارقًا في العمل نفسه وفارقا في حياة هيثم أحمد زكي بعد أن ظهر وبرز دوره في المسلسل.

منذ الوهلة الأولى التي ظهر فيها "عاكف" الشخصية التي قدمها هيثم أحمد زكي نجل "أبو العز" شخصية الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة، رأى الجميع أن "عاكف" هو نجل "أبو العز" أحد القيادات الكبيرة في الجماعات الإرهابية وهو يتحدث باللهجة البدوية بينما نجله يتحدث بالصعيدية الخفيفة ليقدم هيثم أحمد زكي الأداء وتفاصيل الشخصية والأبعاد الخاصة بها، بشكل مختلف عن أداءه في أعمال أخرى، ليعود بالظهور في عام 2019 بأخر أعماله الفنية وهو مسلسل "علامة استفهام" الذي عرض في رمضان الماضي، إضافة إلى العديد من الأعمال التي شارك فيها من وقت لآخر كان أهمها فيلم "كف القمر".
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