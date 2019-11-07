حظك اليوم.. برج الجوزاء الخميس 7 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 7 نوفمبر 2019، وفيما يخص برج الجوزاء، قالت:

مهنيًا: ذكاؤك غير العادي يجعلك تنجح في تحديد اتجاهاتك المتنوعة، تتاح لك فرصة جيدة لإيجاد قواسم مشتركة مع المقرّبين أو للقيام بخطوة تصحيحية أو توافقية.

عاطفيًا: تأسف ربما على تفويتك فرصة للارتباط، إلا أنك لا تستطيع التعويض في وقت قريب، ويبدو القلب سعيدًا.

صحيًا: تحاول أن تهتم بصحتك النفسية والجسدية بالابتعاد عن الضغوط والقلق، وتلتزم ممارسة الرياضة، وتحاول أن تتناول الأطعمة الصحية.



جدير بالذكر أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة لتوقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.