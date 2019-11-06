الأنبا لوكاس أسقف أبنوب يزور إيبارشية طما

زار نيافة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وتوابعها مساء أمس إيبارشية طما بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية.



وكان في استقباله الأنبا إسحق أسقف الإيبارشية والقمص شنودة صموئيل وكيل المطرانية وأباء كهنة الكنيسة بكاتدرائية الشهيد أبو فام بطما.



وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لبدء صوم الميلاد المجيد، في نوفمبر المقبل، الذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 43 يومًا مُتصلة، يسهر خلالهم الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن اللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.