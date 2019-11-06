تفاصيل مزاد جهاز العاشر من رمضان للسيارات

أعلن جهاز مدينة العاشر من رمضان، عن طرح عددًا من السيارات للبيع في مزاد خاص.



وطرحت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، كراسة الشروط والمواصفات، بسعر يصل إلى 400 جنيه وأقيم المزاد بصالة النادي المصرى القاهرى بجوار حديقة الفسطاط، وتعتبر السيارات المباعة في المزاد ترخص والمشتري يصبح المالك الأول لها.



وتضمنت السيارات التي تم عرضت للبيع في المزاد كلًا من: "بيك أب شيفروليه وبيك أب ميتسوبيشي وميكروباص وأتوبيسات تابعه للهيئة ".



واعلنت الهئية في بداية المزاد انها لن تبيع الا باعلي سعر نظرًا للحالة الجيدة للسيارات.