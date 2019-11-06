حظك اليوم.. برج الدلو الأربعاء 6 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج الدلو، قالت:



مهنيًا: يوم مثمر يخفف الوطأة ويجعل اللقاءات والتفاهمات محتملة، وتتوضح أمور وتسوّي وضعًا ماضيًا، لكنك تبدو مضغوطًا وغير قادر على ضبط الإيقاع.

عاطفيًا: تتغيّر الأحوال نحو الأفضل، تستعيد ثقتك وسيطرتك على الأمور، وتحكم عليها بصوابية، وتتعزّز الحظوظ على صعيد الصداقة والحب.

صحيًا: يطرح هذا اليوم أمامك تحديات ويتسبب بتعب وإرهاق وتراجع وتوتر، لا تستنزف طاقاتك، لا تغضب، بل ابتعد عما يشكل لك صعوبة من دون تكرار المحاولة.