حظك اليوم.. برج الدلو الأربعاء 6 نوفمبر 2019
الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 10:59 ص
سارة ساويرسطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج الدلو، قالت:
مهنيًا: يوم مثمر يخفف الوطأة ويجعل اللقاءات والتفاهمات محتملة، وتتوضح أمور وتسوّي وضعًا ماضيًا، لكنك تبدو مضغوطًا وغير قادر على ضبط الإيقاع.
عاطفيًا: تتغيّر الأحوال نحو الأفضل، تستعيد ثقتك وسيطرتك على الأمور، وتحكم عليها بصوابية، وتتعزّز الحظوظ على صعيد الصداقة والحب.
صحيًا: يطرح هذا اليوم أمامك تحديات ويتسبب بتعب وإرهاق وتراجع وتوتر، لا تستنزف طاقاتك، لا تغضب، بل ابتعد عما يشكل لك صعوبة من دون تكرار المحاولة.
مهنيًا: يوم مثمر يخفف الوطأة ويجعل اللقاءات والتفاهمات محتملة، وتتوضح أمور وتسوّي وضعًا ماضيًا، لكنك تبدو مضغوطًا وغير قادر على ضبط الإيقاع.
عاطفيًا: تتغيّر الأحوال نحو الأفضل، تستعيد ثقتك وسيطرتك على الأمور، وتحكم عليها بصوابية، وتتعزّز الحظوظ على صعيد الصداقة والحب.
صحيًا: يطرح هذا اليوم أمامك تحديات ويتسبب بتعب وإرهاق وتراجع وتوتر، لا تستنزف طاقاتك، لا تغضب، بل ابتعد عما يشكل لك صعوبة من دون تكرار المحاولة.