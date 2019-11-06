حظك اليوم.. برج الحمل الأربعاء 6 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج الحمل، قالت:



مهنيًا: تغني المحيط بأفكار مهمة وجديدة وفعالة، وتسارع إلى استغلال الفرص التي تتوافر لك، العديد من الايجابيات بانتظارك والكثير من العروض الجيدة والآفاق اللافتة.

عاطفيًا: يكسبك الحظ جاذبية كبيرة، ويدفعك إلى مواجهة الحقائق بثقة، ما يثير إعجاب الشريك بك، ويزداد احترامه لك وثقته بك.

صحيًا: غير بعض الشيء روتين حياتك، وخصص المزيد من الوقت للقيام بالنشاطات الترفيهية والألعاب الرياضية الخفيفة مع أفراد العائلة لتبقى في لياقة ونشاط.

