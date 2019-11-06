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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الحمل الأربعاء 6 نوفمبر 2019

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 10:48 ص
برج الحمل
برج الحمل
سارة ساويرس
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج الحمل، قالت:

مهنيًا: تغني المحيط بأفكار مهمة وجديدة وفعالة، وتسارع إلى استغلال الفرص التي تتوافر لك، العديد من الايجابيات بانتظارك والكثير من العروض الجيدة والآفاق اللافتة.
عاطفيًا: يكسبك الحظ جاذبية كبيرة، ويدفعك إلى مواجهة الحقائق بثقة، ما يثير إعجاب الشريك بك، ويزداد احترامه لك وثقته بك.
صحيًا: غير بعض الشيء روتين حياتك، وخصص المزيد من الوقت للقيام بالنشاطات الترفيهية والألعاب الرياضية الخفيفة مع أفراد العائلة لتبقى في لياقة ونشاط.
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