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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأربعاء 6 نوفمبر 2019

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 10:46 ص
جريدة الدستور
سارة ساويرس
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي.

الحمل
مهنيًا: تغني المحيط بأفكار مهمة وجديدة وفعالة، وتسارع إلى استغلال الفرص التي تتوافر لك، العديد من الايجابيات بانتظارك والكثير من العروض الجيدة والآفاق اللافتة.
عاطفيًا: يكسبك الحظ جاذبية كبيرة، ويدفعك إلى مواجهة الحقائق بثقة، ما يثير إعجاب الشريك بك، ويزداد احترامه لك وثقته بك.
صحيًا: غير بعض الشيء روتين حياتك، وخصص المزيد من الوقت للقيام بالنشاطات الترفيهية والألعاب الرياضية الخفيفة مع أفراد العائلة لتبقى في لياقة ونشاط.


الثور
مهنيًا: تسجل المفاوضات تقدمًا كبيرًا لتنتهي بصفقة او توقيع عقد ثمين، فرص الازدهار متنوعة وفي متناول يدك، فلا تقف مكتوفًا مراقبًا.
عاطفيًا: يسود نوع من البلبلة بالنسبة إلى علاقتك العاطفية أو علاقتك المهمة بأحد الأشخاص، ما يجعلك مرتبكًا قليلا وقلقًا على شؤون صغيرة وكبيرة.
صحيًا: بعض المضاعفات في المعدة سببها التخمة في تناول الطعام وخصوصًا في المساء ثم الخلود إلى النوم مباشرة.


الجوزاء
مهنيًا: يسود الهدوء هذا اليوم وتراوح الأعمال مكانها، وتبطأ حركة العمل فتشعر بالملل وبتراجع في نسبة الأرباح.
عاطفيًا: من الضروري عزيزي التحلي بالروح العائلية العالية والشعور بالمسؤولية، وعليك التنسيق جيدًا بين عملك وبيتك كي تستطيع التركيز وإعطاء أفضل النتائج.
صحيًا: تشعر بالطاقة والحيوية اليوم، ولكن هذا لا يعني عدم ممارسة الرياضة، والاستمرار في الحفاظ على صحتك من خلال تناول الطعام الصحي.


السرطان
مهنيًا: يوم واعد ناجح ونشيط وفعال، وتكون الظروف متآمرة مع مصالحك لكي تعطيك فرصة أخرى إذا لم ترتب أوضاعك بعد.
عاطفيًا: تعيش يومًا إيجابيًا تكون فيه المعنويات العاطفية مرتفعة، يغمرك خلالها الحب والصداقة وتنطلق سعيدًا وتبدو جديًا في خطواتك، فتقيم حسابات لكل شيء وتنجح.
صحيًا: أنت بحاجة إلى الركائز والثبات في حياتك العملية المهنية والعاطفية كي تشعر بالأمان، ابتعد عن الأماكن الصاخبة وابحث عن الهدوء فأنت لا تحب الفوضى.


الأسد
مهنيًا: تأثيرات ايجابية تعطيك الدعم والقوة والجرأة لتكون متميز متملك من القصص والقضايا التي تريد بحثها يوم جيد يقدم لك مفتاح الحل
عاطفيًا: تميل إلى إحداث تغيير جذري في حياتك، لناحية المظهر والأزياء، بعدما مللت الروتين اليومي، وتخف اهتماماتك العاطفية رغبة منك في تحقيق أمور أخرى تبرز من خلالها.
صحيًا: ابتعد عن الأشخاص الذين يسببون لك المتاعب، وركز على الأحداث الجيدة، كن نشيطًا متفائلًا وابتسم للحياة كي تبتسم لك.


العذراء
مهنيًا: تزداد الأمور تعقيدًا، إذ يبدأ الحظ بالتراجع شيئًا فشيئًا، وتنتظر أمرًا لا يأتي أو جوابًا يتأخر أو مستندات تتعثر.
عاطفيًا: أحذرك من النزاعات وعليك الانتباه وعدم الانجراف وراء المظاهر، كن عمليًا واحرص على التفاصيل، واطرح الأسئلة وحاول أن تكشف القناع عن غموض ما.
صحيًا: حيويتك ونشاطك يوقعانك أحيانًا في توترات عصبية لن تؤثر فيك، تحب الطعام وهذا ما يؤدي بك إلى زيادة في الوزن، فكن حريصًا على صحتك.


الميزان
مهنيًا: نافذة جديدة تفتح اليوم وتنعكس على الأيام المقبلة ما يؤشر إلى التشويق والحماسة ومحاصرة بعض المشاكل.
عاطفيًا: فتور في العلاقة مع الشريك، سببها قلة صراحة والصدق فهما مفتاح القلب، فحاول أن تستفيد منهما في العلاقة مستقبليًا.
صحيًا: عليك الابتعاد عن التدخين سريعًا، فالقيام بهذه الخطوة بات ضروريًا، وعليك أن تحسم أمورك الصحية، لأن المستقبل غير مطمئن في هذا المجال.


العقرب
مهنيًا: تعيش يوما مائيا بامتياز يوم جيد يحمل استثمارات ونوع من مباحثات ونوع من إعادة النظر وجدولة الأعمال الخاصة
عاطفيًا: رتّب وضعك بشكل يخفف عنك الهواجس والهموم، ولا تهمل حاجاتك، وقد تكون على موعد مع بلقاء مصيري.
صحيًا: أنصح لك التقوقع والانزواء وعدم المواجهة من أي نوع لئلا تتوتر أعصابك وتفقد القدرة على ضبطها وتنتهي بك في المستشفى.


القوس
مهنيًا: اطلب مساعدة الآخرين وتجنب مخالفة الإرشادات، انتبه من قضايا مهنية قد تؤدي الى جو من عدم الأمان والاطمئنان، وتجاهل الإشاعات.
عاطفيًا: تشرق بجاذبية مميزة في أوساطك الاجتماعية وتترك أثرًا كبيرًا في الشباب حولك تشترك في مناسبات عديدة وتستيقظ من سبات، فيراك الناس في كل مكان.
صحيًا: لديك الطاقة والحيوية هذا اليوم كي تقاوم أي مرض عابر، لكن أعصابك بحاجة إلى الراحة، فمن الأفضل الابتعاد عن الأجواء المربكة.


الجدي
مهنيًا: تنعم بيوم مميز من الإشراق والنجاح وبلوغ الأهداف تتمتع بحضور مميز تستعيد نفوذك وسيطرتك على الأمور.
عاطفيًا: مهما بذلت من جهود وتضحيات في سبيل الآخرين لإسعادهم أو للتخفيف عنهم، فإنك لن تجد من يقدّرك سوى الشريك، وهذا أمر جيّد.
صحيًا: إن التوتر المهني يجعلك تشعر ببعض التعب النفسي، عليك اتخاذ الأمور بهدوء أكثر والتمهل في جميع شؤونك حتى في قيادة السيارة.


الدلو
مهنيًا: يوم مثمر يخفف الوطأة ويجعل اللقاءات والتفاهمات محتملة، وتتوضح أمور وتسوّي وضعًا ماضيًا، لكنك تبدو مضغوطًا وغير قادر على ضبط الإيقاع.
عاطفيًا: تتغيّر الأحوال نحو الأفضل، تستعيد ثقتك وسيطرتك على الأمور، وتحكم عليها بصوابية، وتتعزّز الحظوظ على صعيد الصداقة والحب.
صحيًا: يطرح هذا اليوم أمامك تحديات ويتسبب بتعب وإرهاق وتراجع وتوتر، لا تستنزف طاقاتك، لا تغضب، بل ابتعد عما يشكل لك صعوبة من دون تكرار المحاولة.


الحوت
مهنيًا: وجود القمر في برجك يجعلك تشعر بالانفراج والتقدم الملموس معنويات مرتفعة وعزيمة اكبر ما يجعلك تسيطر من جديد على كافة المستويات
عاطفيًا: حاول أن تفادى إحراج الشريك ما دامت الأمور لم تصل إلى طريق مسدود، لأن عواقب ذلك قد لا تحتملها لاحقًا.
صحيًا: حان الوقت لحسم وضعك الصحي، فالمستقبل غير مطمئن إذا استمرت الأمور على هذا النحو.
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