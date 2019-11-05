"تايم سبورت" تنقل مباراة مصر ومالي في افتتاح أمم أفريقيا تحت 21 سنة (فيديو)



وتستضيف مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، المؤهلة إلى اوليمبياد طوكيو 2020، وتقدم القناة أقوى ستوديو تحليلي.

تنقل قناة تايم سبورت، فى السايعة من مساء الجمعة المقبل، مباراة افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة التى تجمع منتخب مصر الأوليمبي أمام مالي، على استاد القاهرة الدولي.ويسبق المباراة ستديو تحليلى يضم نخبة من خبراء ونجوم الكرة المصرية.