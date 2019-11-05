عبدالمجيد عبدالله يُبكي أصالة في "ليلة سهم" بالسعودية.. فيديو

وجه الفنان عبدالمجيد عبدالله، رسالة شكر خاصة للقائمين على حفل سهم، ضمن فعاليات الرياض، في فيديو تم عرضه على المسرح.



وقال خلال الفيديو: "ظروفي لم تسمح لي بالتواجد خلال الحفل، ولكن المهندس سالم الهندي أتاح لي التواجد معكم من خلال الفيديو"، موجهًا رسالة شكر خاصة لكل الفنانين الذين شاركوا في الحفل.



كما رد على رسالة الفنانة السورية أصالة له في بداية حفلها قائلًا: "تحية للعزيزة والغالية حبيبة قلبي، أصالة هالإنسانة التي أعجز أيش أقول عنها فنانة عظيمة وتستاهل الحب والتقدير"، وتسببت كلماته في بكاء أصالة التي تواجدت في المقصورة الرئيسية للقاعة.



يذكر أن "ليلة سهم"، شملت عددا كبيرا من أشهر نجوم الوطن العربي، وتعتبر هي الفكرة الأولى من نوعها التي يجتمع فيها عدد من النجوم لأداء أغنيات خاصة بملحن واحد فقط وهو الملحن السعودي "سهم".

