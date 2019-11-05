أصالة توجة رسالة خاصة لنوال الكويتية على مسرح "حفل سهم".. فيديو

استغلت الفنانة السورية أصالة، وجودها في حفل سهم، ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية، لتوجيه رسالة خاصة للفنانة نوال الكويتية.



وقالت أثناء وجودها على المسرح: "سلامة قلبها نوالتي كان المفروض تكون معنا اليوم بدي أقولها إني فخورة إني في مجال به سيدة على مستوى عالي من الرقي والموهبة ومن التعامل الطيب مثل نوال الكويتية ألف سلامة على قلبها".



وكانت الفنانة نوال الكويتية قد اعتذرت عن إحياء حفل غنائي اليوم في موسم الرياض، بسبب تعرضها لأزمة صحية ووجهت اعتذارها للقائمين على الحفل.



يذكر أن "ليلة سهم"، هي الفكرة الأولى من نوعها بأن يجتمع عدد من النجوم لأداء أغنيات خاصة بملحن واحد فقط وهو الملحن السعودي (سهم)، وتضم أشهر نجوم الوطن العربي.



