إسماعيل فرغلي: العمل مع يحيى الفخراني "حاجة تانية"

قال الفنان إسماعيل فرغلي، إن عمله في المسرح لمدة عام أخره كثيرا في التمثيل، مشيرا إلى أن الفنان الكبير عادل إمام طلبه للعمل معه عند مشاهدته في برنامج المقالب "حسين على الهوا".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أنه تعلم من الفنان عادل إمام "الانضباط"، وصلاح السعدني شجعه في مسلسل الباطنية، أما العمل مع الدكتور يحيى الفخراني في الخواجة عبد القادر "حاجة تانية"، بحسب تعبيره.

وتابع: "أول مشهد لي في الباطنية كنت مرعوب، ولما لبست العمة والجلابية دخلت في الجو، والفنان صلاح السعدني شاف البروفة، وقال حلو الواد فرغلي ده، ومن وقتها اطمنت".