أصالة تتألق وتخطف قلوب محبيها بإطلالتها في ليلة سهم بالسعودية.. فيديو

أحيت الفنانة السورية أصالة، حفلًا غنائيًا كبيرًا في ليلة سهم، ضمن فعاليات موسم الرياض، وسط حضور جماهيري كبير.



وتألقت أصالة خلال الحفل بإطلالة بيضاء أنيقة خطفت بها قلوب محبيها وبدأت الحفل بتوجيه رسالة شكر خاصة للفنان عبدالمجيد عبدالله، الذي شاركها في الحفل ووصفته بالصوت الحنون الذي نشأت عليه.



وقدمت أصالة باقة مميزة من أهم أغانيها التي تميزت بها كما غنت للفنان عبدالمجيد عبدالله، وسط تفاعل كبير من الجمهور معها خلال الحفل.



يذكر أن "ليلة سهم"، هي الفكرة الأولى من نوعها بأن يجتمع عدد من النجوم لأداء أغنيات خاصة بملحن واحد فقط وهو الملحن السعودي (سهم).



#فيديو

آمر انخلقت عشانك .. ولين تعبت قلت ابشر

ظمني بلهفة حنانك .. ومر في هالقلب واسهر



مقطع لا يفوتك للنجمة اصالة من #ليلة_سهم@AssalaOfficial@SahamTunes@sahamexclusive pic.twitter.com/czcheK5LeD — روتانا خليجية (@Khalejiatv) November 5, 2019