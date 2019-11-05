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توك شو

إسماعيل فرغلي: انطلقت في التمثيل من برنامج "حسين على الهوا"

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 10:37 م
جريدة الدستور
أحمد عبد العزيز
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قال الفنان إسماعيل فرغلي، إن أحمد السقا ومحمد رمضان وأحمد عز هم نجوم الفن في الوقت الحالي، ولكن ليس كل نجم "يجيد التمثيل" وهناك محترفون تمثيل وليسوا نجوم.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أنه بدأ التمثيل منذ عام 2002، وكان يمارس العزف على آلة الدرامز.

ولفت "فرغلي"، إلى أنه انطلق في التمثيل من برنامج "حسين على الهوا"، موضحا أن حسين الإمام منحه مساحة كبيرة في برنامجه "حسين على الهوا" في وقت كان النجوم الكبار لا يمنحون أحد فرصة، ومن عمله مع "الإمام" انطلق للعمل مع الفنان الكبير عادل إمام.

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