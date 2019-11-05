"قضى على قوائم انتظار الأطباء".. تفاصيل برنامج الزمالة المصرية الجديد

كشفت الدكتورة سحر حلمي، رئيس قطاع التدريب والبحوث في وزارة الصحة، تفاصيل برنامج الزمالة المصرية للأطباء، والذي سيتم العمل به خلال الفترة المقبلة.

وقالت في حوارها مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إن الزمالة المصرية برنامج تدريبي مهني يعطي الطبيب المتدرب به شهادة مهنية، تتيح له العمل في التخصص الذي تدرب به في الزمالة، وهي ليست جديدة، وعمرها 22 عاما.

وأوضحت أن النظام القديم للزمالة، كان يبدأ بعد تكليف الأطباء، موضحة أنه بموجب قانون التكليف كل الأطباء يتم تكليفهم ويتم توزيعهم على مديريات الشؤون الصحية ووحدات الرعاية الأساسية، وبعد التكليف بسنتين، يختار الطبيب تخصصه، ويلتحق ببرنامج الزمالة المصري ليصبح أخصائي في مجاله.

واستكملت أنه في النظام القديم كان يتم قبول أعداد محددة من الأطباء، وتأجيل الباقيين، وهو ما أوجد قوائم انتظار لدى الأطباء في برنامج الزمالة المصرية.

وتابعت أنه تم تعديل هذا الوضع ليتم قبول جميع الأطباء الذين يتم تكليفهم، حتى لا يتم إهدار سنوات من عمرهم، على أن يقوموا باختيار التخصص الذي يرغبون العمل فيه، ويلتحقون ببرنامج الزمالة.