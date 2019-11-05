"النائب الفاشل".. ماذا قدم أحمد طنطاوي لأبناء دائرته.. ومن أين أتى بسياراته؟

طرح الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، 3 أسئلة على النائب البرلماني أحمد طنطاوي، نقلا عن أبناء دائرته قلين بكفر الشيخ.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن أهل كفر الشيخ يسألون أحمد طنطاوي، ما هي الخدمات التي قدمها لأهالي دائرته وهو يقدم نفسه الآن زعيم سياسي؟، كما يتساءل أبناء الدائرة كيف يزعم أحمد طنطاوي أنه يدعم الفقراء ويتحدث بلسانهم، وهو يمتلك 3 سيارات فارهة، تتجاوز قيمتها 2.5 مليون جنيه.

وأشار الباز، إلى أن أحمد طنطاوي لا نعرف له وظيفة بعينها، ووالده كان متطوعا في القوات المسلحة، ولا ينتمي لعائلة ثرية، فمن أين أتى بهذه الأموال؟.

وواصل الباز، أننا الآن أمام نائب فاشل في دائرته، وعندما طلب منه أحد المرضى أن يساعده في إنهاء طلب علاج على نفقة الدولة، أخرج له 50 جنيها من جيبه، وقال له "الله يسهلك".