السيسى يعرب عن سعادته بتوقيع الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الإنتقالي الجنوبي

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى عن سعادته بتوقيع الإتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الإنتقالي الجنوبي.

وقال الرئيس علي حسابه الرسمى علي موقع التدوينات القصيرة "تويتر:"تابعت بسعادة بالغة مراسم توقيع الإتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الإنتقالي الجنوبي،وذلك برعاية كريمة لجلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز،وفي حضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان،وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، ذلك الإتفاق يعد بمثابة خطوة عظيمة في مسار حل الأزمة اليمنية، ويعزز من وحدة اليمن الشقيق، ويرسخ للإستقرار والسلام في المنطقة".