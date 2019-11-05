الباز: ما يحدث من إنجازات شهادة في حق المصريين "اختاروا صح في 30 يونيو"

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رد اليوم بشكل واضح على الجدوى من تنفيذ المشروعات القومية، وأكد أن تلك المشروعات استوعبت ووفرت 5 ملايين فرصة عمل للمصريين.

وأضاف الباز، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أنه بعد الأحداث في ليبيا اضطر المصريين العاملين في ليبيا للعودة لمصر، ووصل عددهم لحوالي مليون ونص، متسائلا: "لولا تلك المشروعات الجديدة لما استطعنا توفير فرص عمل لهؤلاء الناس، وكانت ستحدث أزمة اجتماعية واقتصادية لهؤلاء المصريين".

وأكد، "الباز"، أن ما حققته الدولة المصرية من إنجازات، هي شهادة في حق الشعب المصري الذي اختار صح، بطرده لجماعة الإخوان من الحكم في 30 يونيو.