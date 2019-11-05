خبير اقتصادي يكشف أسباب انخفاض أسعار العقارات في الفترة المقبلة

قال الدكتور علي إدريس، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، إن تراجع أسعار الحديد في مصر سيؤدي خلال الفترة المقبلة إلى تراجع أسعار العقارات.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "فكرة توفير فرص العمل دائمة وتوفير مسكن ملائم، فإن هذا معناه أننا نعمل تنمية مستدامة".



وتابع: "الدولة تتوجه خلال هذه الفترة إلى أن يكون اقتصادها منتجًا يعتمد على الصناعة والزراعة ويكون مستويات مساهمتهم في النمو الاقتصادي بجزء أكبر"، مشيرًا إلى أن تصدير المادة الخام وإعادة استيرادها تسبب مشاكل في سعر صرف العملة ومشاكل في الميزان التجاري وميزان المدفوعات وارتفاع معدلات البطالة.



وأكد أن المشروعات الجديدة تخلق منافسة شديدة بين سوق القطاع الخاص والحكومي.

