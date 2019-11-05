الديهي: السيسي لقن المسئولين درسًا بليغًا في انكار الذات

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يرفض وضع اسمه على أي مشروع من ضمن الـ 12 ألف مشروع الذي تم إنجازها خلال 6 سنوات، وهذا قمة إنكار الذات، كما أنه يوجه المسئولين بجعل ولائهم وخدمتهم للدولة وليس للنظام.



وأضاف الديهي، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السيسي في كلمته تحدث عن أن ما تم إنجازه في 6 سنوات لا يتم في 20 سنة، كما أكد أن رقمنة الخدمات الحكومية ضروري لمجابهة الفساد.



ونوه إلى أن "السيسي"، أكد أن ما يتم كان وفقًا لخطة موضوعة من قبل توليه منصبه، وليس بناءً على توجيهات الرئيس، وهو انتصار وتعميق لمؤسسية الدولة، ورسالة للجميع بانكار الذات من أجل المؤسسية.



وأردف الديهي: "السيسي يلقن المسئولين والوزراء درسًا بليغًا في كيفية التواصل بين رئيس الدولة والحكومة والأجهزة، وعدم انكار جهود السابقين".

