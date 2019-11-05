الديهي: السيسي يرفض بيع الوهم للمصريين

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بإيقاف تصدير الفوسفات والرخام والألمونيوم للخارج، وذلك من أجل توطين صناعة الرخام وصناعة الأسمنت والأسمدة وغيره في مصر.



وأشار الديهي، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، إلى أن مصر بها 500 مليون متر مكعب رخام، موضحا أن توطين صناعة الرخام في مصر بمثابة ثورة في التفكير.



وأردف أن ما يتم إنتاجه في أي بقعة في أرض مصر، يعود على أبناء الشعب المصري، في صورة وظائف مباشرة أو غير مباشرة، أو الحصول على وحدة سكنية، وأن المواطن مستفيد 100% مما يتم إنجازه من مشروعات قومية في شتى المجالات.



وتابع، أن المشروعات التي تم افتتاحها على الهواء اليوم ليست ماكيتات، وإنما مشروعات كاملة على أرض الواقع، معتبرًا أن رفض الرئيس السيسي، افتتاح مرحلة من طريق بالسويس، رسالة للتأكيد على رفضه بيع الوهم للمصريين، وتصدير أمل كاذب لهم.

