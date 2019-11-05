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النجوم في حفل عيد ميلاد محمد حماقي.. صور

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 07:28 م
محمد حماقي
محمد حماقي
سناء إسماعيل
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احتفل الفنان محمد حماقي، بعيد ميلاده الـ 44 وذلك وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن، في أحد الكافيهات.

وشارك في الحفل كل من الفنانة أنغام، وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، والفنان عمرو يوسف، وزوجته الفنانة كندة علوش، والفنان أحمد حلمي، وزوجته الفنانة منى زكي، وحمدي بدر، والشاعر الغنائي أمير طعيمة، والسيناريست تامر حبيب، والشاعر الغنائي والسيناريست أيمن بهجت قمر، وأكرم حسني، وكان الاحتفال بوجود زوجة محمد حماقي.

وكان اللافت خلال الاحتفال هو ارتداء النجمات اللون الأسود.

يذكر أن محمد حماقي يشارك حاليًا في عضوية لجنة تحكيم برنامج The Voice، كما يشارك في عضوية لجنة تحكيم برنامج kids The Voice.
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