السيسي يفتتح الرصيف البحري لـ«سوميد» بالفيديو كونفرانس

افتتح الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي، محطة تداول المنتجات البترولية والرصيف البحري بشركة سوميد عن طريق خاصية "الفيديو كونفرانس" ضمن افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافطتي السويس وجنوب سيناء.

يُشار إلى أن مصر شهدت خلال الخمس سنوات الأخيرة، اهتمامًا كبيرًا في القطاعات كافة، واستطاع الرئيس السيسي أن يدعم عددًا من المشروعات القومية، لتخرج في وقت قياسي، وبمعدلات غير مسبوقة، وذلك حتى يستفيد منها الاقتصاد القومي، وتسهم في تحسين أحوال المواطنين.