بعد نقله للعناية المركزة.. تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنان محمد ريحان

تعرض الفنان محمد ريحان، لأزمة صحية نقل على أثرها للعناية المركزة بإحدى المستشفيات الخاصة بمحافظة الشرقية.



وذكرت العديد من الأخبار، تعرض محمد ريحان لجلطة في المخ ولكن حقيقة الأمر كشفها الفنان منير مكرم، مؤكدًا أن الفنان محمد ريحان تعرض للسقوط أثناء سيره في الشارع وأصيب بجرح في رأسه، وتم نقله على أساسه للعناية المركزة وحالته الآن مستقرة.



يذكر أن الفنان محمد ريحان، من مواليد 1940، وشارك في عدد كبير من الأعمال بالسينما والتليفزيون، أبرزها "أبو جبل" مع مصطفى شعبان في رمضان الماضي، و"سوق العصر" الذي جسد من خلاله شخصية "جاب الله" من بطولة محمود ياسين، وأحمد عبدالعزيز، وكمال أبو رية والعديد من نجوم الدراما المصرية.



كما شارك في العديد من الأعمال، منها "حلم عزيز" مع أحمد عز في دور الشيخ مفسر الأحلام، و"أيام السادات" مع الراحل أحمد زكي، و"عفاريت عدلي علام" مع عادل إمام، و"باب الخلق" مع محمود عبد العزيز، و"من أطلق الرصاص على هند علام"، و"الملك فاروق" والكثير من الأعمال.

