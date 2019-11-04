تركي آل الشيخ يزور الخطيب بـ«قميص الأهلي»: أخي الكبير بخير (صور)

زار المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، ومالك نادي «ألميريا» الإسباني، محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.



وكتب «آل الشيخ» عبر صفحته على «فيسبوك»: «في زيارة لأخي الكبير الكابتن محمود الخطيب والحمد لله هو بخير، وتشرفت بعائلته الكريمة وتناولت أحلى أكل في الدنيا».



وارتدى «آل الشيخ» خلال زيارته لمنزل الخطيب قميص النادي الأهلي تأكيدًا على انتمائه للقلعة الحمراء.

