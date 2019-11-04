الباز: أحمد طنطاوي "أسوأ من الإخوان".. والمعارضة في مصر "عقيمة"

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن مبادرة النائب أحمد طنطاوي للخروج من الأزمة السياسية كما زعم، هي باب خلفي لعودة الإخوان مرة أخرى للمشهد السياسي في مصر.

وأضاف خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن أحمد طنطاوي لم يطرح رؤية سياسية ناضحة، ولكن المبادرة تحمل تحريضا على الدولة والنظام.

وتابع "الباز": "أحمد طنطاوي مش إخوان ولكنه أسوأ من الإخوان، لأنه بيحط قدامهم طريق يسلكوه للدخول مرة أخرى للمشهد"، لافتا إلى أن طرح المعارضة في مصر "عقيم".

وواصل: "أحمد طنطاوي مش واخد باله إن الإخوان مسكوا البلد، والمصريين خرجوا عليهم، وجاءوا وانتخبوا السيسي مرة واثنين".