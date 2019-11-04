لماذا احتفى الإخوان بمبادرة النائب أحمد طنطاوي؟

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن إعلام الإخوان احتفى بمبادرة أحمد طنطاوي، عضو مجلس النواب بشكل كبير، لافتا إلى أن الإخوان وجدوا أن ورقة الهارب محمد علي حُرقت، والآن يعملون على ورقة مبادرة طنطاوي.

وأضاف خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن مبادرة أحمد طنطاوي تنطلق من قاعدة احتقار الشعب المصري، لافتا إلى أن الشعب نزل وانتخب الرئيس عبد الفتاح السيسي مرتين، و"طنطاوي" يخرج للناس يدعو لإجراء انتخابات رئاسية لا يوجد فيها السيسي.

وتابع: "بعد ساعات قليلة من طرح مبادرة طنطاوي، وجدنا احتفاء من منصات الإخوان، فقناة الشرق الإخوانية احتفت بمبادرة طنطاوي، ورصد أيضًا".

وعن سر احتفاء الإخوان بمبادرة "طنطاوي"، قال: "الإخوان عارفين إن وجود السيسي في الحكم مفيش تفاهم مع الإخوان، ولذلك التركيز دائما عليه، للإطاحة به من الحكم".