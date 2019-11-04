شاهد.. جريمة قتل تتصدر البرومو الأول لـ "حواديت الشانزليزيه"

طرحت قناة ON E، البرومو الأول لمسلسل "حواديت الشانزليزيه"، والذي تستعد لطرحه يوم 10 نوفمبر بشكل حصري.



وكشف البرومو عن وقوع جريمة قتل لشخص يدعى "رياض"، وتعترف خمس سيدات بارتكابهن للجريمة.



مسلسل "حواديت الشانزليزيه" إنتاج شركة سينرجي وإشراف عام لحسام شوقي، ومدير التصوير أحمد فتحي ومهندس الديكور تامر إسماعيل، واستايلست وتصميم ملابس ملك ذو الفقار، ويقوم ببطولته النجم إياد نصار، وداليا مصطفى، إنجي المقدم، مى سليم، جينا سليم، إدوارد، فريدة سيف النصر، سارة عادل، أماني كمال، هاجر الشرنوبي، رباب ممتاز، محمد عبد الحافظ، منة جلال، خالد محروس، عزوز عادل، ندى عادل، وضيوف الشرف حمدي الوزير، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، وليلى عز العرب.



