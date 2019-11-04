النواب يقر موارد المتحف المصري.. وعبدالعال يوجه رسالة لمستشارى الحكومة

أقر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي موارد هيئة المتحف المصري، من الخزانة والقروض والمنح وعوائد الاستثمار.



جاء ذلك في الجلسة العامة الإثنين، حيث طالبت النائب سحر طلعت مصطفى، بحذف الفقرة السابعة من الموارد، الخاصة بأي موارد أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، خاصة أنها غير واضحة ومعروفة، ومن ثم اتفق معه رئيس مجلس النواب، ووزير الآثار.



وجاءت المادة بعد التعديل، 12 حيث تتكون موارد هيئة المتحف من ما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة كمساهمة، والقروض التي تعقد لصالح هيئة المتحف، وفقًا للقوانين المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، والمنح المقدمة من الأفراد، والجهات والمؤسسات الأجنبية والمحلية، والمجتمع المدني والإعانات والتبرعات، والهبات والهدايا والوصايا غير المشروطة التي يقبلها مجلس الإدارة، طبقاَ للقرارات والقواعد المنظمة لذلك، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مقابل أداء الأعمال والخدمات التي تؤديها هيئة المتحف للغير، وتتفق وأغراضها، وعائد استثمار أموال هيئة المتحف، حصيلة أنشطة هيئة المتحف ورسوم الزيارة.



وعقب رئيس المجلس عقب الموافقة بالتأكيد على أن مشروعات القوانين التى تقدم من الحكومة به الكثير من الصياغات غير المنضبطة، قائلًا:" مش عارف فيه مشكلة في مستشارين الحكومة ولا إيه... الحل يكون أن فيه رئيس المجلس غير قانوني عشان الدنيا تمشى".